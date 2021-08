Campo recintato a Sant’Antonio: petizione online contro il progetto

“Giù le mani dal Campone” scrivono su change.org 473 cittadini (ma la raccolta firme sotto la petizione è aperta) che contestano il progetto passato in giunta di recintare un campo, oggi aperto a tutti, e di sottrarre verde pubblico alla comunità. Legambiente si unisce alla protesta. L’area in questione è il Bosco degli alpini di Sant’Antonio, frazione di Piacenza. Diventerà un campo sportivo della società Gotico Garibaldina. I cittadini e Legambiente hanno da ridire sulle decisioni prese agosto (la questione dovrà comunque passare in consiglio comunale per l’esame dell’assemblea).

A rivelare il progetto su Bosco degli Alpini è stato un articolo apparso il 12 agosto su Libertà.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’