Scagnelli e Cavalli entrano in Regione: neoconsiglieri al posto di Molinari e Stragliati

Due nuovi piacentini in Regione. E’ in programma oggi (9 luglio) la proclamazione a Bologna di Stefano Cavalli (Lega) e Benedetta Scagnelli (Pd), che subentrano ai colleghi che si sono dimessi dopo la loro elezione a sindaci nell’ultima tornata amministrativa.

Scagnelli prende il posto di Gian Luigi Molinari, diventato sindaco di Vernasca. Nel Carroccio, invece, ecco il ritorno in Regione di Cavalli – già consigliere dal 2010 al 2014 – al posto di Valentina Stragliati, prima cittadina di Castel San Giovanni.