La storia della pallavolo piacentina dal 1970 ad oggi: nasce il “Museo del volley”

E’ stato inaugurato questa mattina all’interno dell’official temporary store della Gas Sales Bluenergy di via Sant’Antonino il “Museo virtuale della pallavolo”. Nel corso del 2022 la società ha appoggiato la richiesta degli amici di “Volley Forever Piacenza” che hanno raccolto cimeli e fotografie del volley piacentino a partire dal 1970.

L’idea è nata grazie a Fabio Bastiani, allenatore e dirigente della Polisportiva San Nicolò e per tanti anni responsabile del settore giovanile della Fipav piacentina, che insieme a Cesare Lucca, Franco Riviera, Franco Rio, Fausto Matio e Piero Boselli, storici dirigenti e pallavolisti, hanno dato vita alla raccolta fondi per costruire un vero e proprio archivio fotografico che raccontasse l’amore per questo sport e per la città.

Dirigenti, allenatori, arbitri, atlete e atleti: tutti insieme nel ricordo di coloro che non ci sono più ma che hanno contribuito a far crescere la cultura sportiva nella città e che rivivono in ogni pallone che si muove in palestra, in ogni attacco e in ogni difesa.

Le centinaia di foto raccolte saranno presto disponibili anche in una sezione dedicata e del sito www.volleyforeverpiacenza.it, per il momento ancora in costruzione.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore allo sport Stefano Cavalli, che ha commentato: “Sono molto orgoglioso e colpito dai preziosi cimeli che sono stati raccolti ed esposti qui. E’ un grande onore poter raccontare, attraverso le immagini, le maglie e i trofei, la gloriosa storia del volley piacentino che oggi prosegue grazie alla famiglia Curti, alla Gas Sales e a diversi imprenditori locali che fanno grande Piacenza nel nostro Paese. Invito tutti a venire a vedere di persona la storia del volley in questo spazio nel cuore della città, ma anche ad andare al palazzetto per sostenere la squadra maschile Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il nostro fiore all’occhiello, che gioca nel campionato più bello al mondo”.

Fabio Bastiani, allenatore e dirigente Polisportiva San Nicolò: “Grazie al contributo di tanti e in particolare all’ospitalità di Gas Sales Bluenergy Volley, siamo riusciti a far decollare questo progetto, fruibile a tutti che rimarrà nel tempo a testimoniare la presenza sul territorio piacentino di un movimento sano, grande e forte a tal punto da portare a Piacenza la Serie A sia maschile che femminile”.

Aldo Binaghi, dirigente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Da ex giocatore e oggi da dirigente, è un grande piacere poter ospitare il museo del volley nel nostro official temporary store. Un modo concreto per guardare quanta strada è stata fatta e quanto la cultura dello sport sia importante nella crescita dei giovani. Sono sicuro che chi conosce la grande storia del volley piacentino sarà felice di poter rivivere i bellissimi traguardi. Chi invece non conosce ancora i biancorossi potrà entusiasmarsi e toccare con mano con quanta passione si vive questo sport. Vi aspettiamo numerosi in questo spazio dedicato allo sport più bello di sempre”.

I cimeli, maglie, palloni trofei e alcune delle storiche fotografie sono esposte fino al 31 marzo 2022 presso l’official temporary store, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, dove è possibile ritirare una chiavetta Usb che contiene la storia del volley piacentino per coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.