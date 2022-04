Sabato al parco della Galleana la Festa dello Sport a sostegno dello Special Dream Team

Sarà una giornata dedicata allo sport, all’integrazione e alla solidarietà per l’Asd Special Dream Team. La società polisportiva organizza per sabato 23 aprile al Parco della Galleana la Festa dello Sport – Piacenza Primogenita “Me sum Piasintein”.

Lo farà nel ricordo di Davide Reboli, storico capo ultrà del Piacenza Calcio, a cominciare proprio dalla partenza: gli organizzatori saranno presenti allo stadio “Garilli” per i funerali di Reboli, previsti per le ore 11, e alla fine si dirigeranno verso il parco della Galleana per un evento che vedrà nel menu musica, talk show, street food, esibizioni sportive e saluto delle prime squadre e dei settori giovanili di Piacenza Calcio, Bakery Basket e Volley Academy Piacenza. Il tutto per un nobile fine, la raccolta fondi a sostegno dell’Asd Special Dream Team, che da anni si impegna nella pratica sportiva a favore dei disabili.

Evento che è stato presentato in Comune dagli assessori allo Sport e all’Identità e Tradizioni, Stefano Cavalli e Luca Zandonella, insieme all’organizzatore Eugenio Carli e ai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte, alla presenza di Daniele Reboli, fratello di Davide.