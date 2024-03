Eugenio Carli è il nuovo direttore generale del River Volley: “Grandi ambizioni”

Si annuncia un nuovo arrivo in casa River Volley 2001. La società di Rivergaro ha infatti affidato l’incarico di direttore generale a Eugenio Carli, già noto nel mondo del volley piacentino per aver svolto il ruolo di vice presidente nella Volley Academy Piacenza. Ed ora lo attende una nuova esperienza nel progetto River.

“Innanzitutto voglio ringraziare il presidente del River Volley 2001, Sergio Tiboni, per l’opportunità che mi viene concessa – ha spiegato – e il vice presidente Alessandro De Santis. Entro con piacere a far parte di una società storica, e per me è fonte di immenso orgoglio poterla rappresentare. Il mio ingresso nella dirigenza ha l’obbiettivo di rafforzare la presenza di River Volley non solo sul territorio di Piacenza, ma anche nella Provincia e in Emilia Romagna. Lavoreremo insieme, attivamente, per offrire alle ragazze del settore giovanile un percorso sportivo e umano di qualità sempre maggiore, prestando un occhio attento e ambizioso anche nei confronti del percorso intrapreso dalla prima squadra.”

Particolarmente entusiasta il presidente del River Volley 2001, Sergio Tiboni. “Con l’ingresso di Carli come direttore generale, il River Volley vuole ribadire la sua vocazione per un percorso giovanile che sia in grado di dare valore alle proprie atlete per una crescita sportiva e umana. La presenza di Eugenio sarà quindi per la nostra società un importante valore aggiunto non che portatore di nuova energia ed entusiasmo, e che rappresentano proprio il motore che sospinge il River Volley, in continuità con la propria storia e tradizione”.

Stessa soddisfazione espressa anche dal vice presidente Alessandro De Santis. “Il River Volley 2001 oramai da diversi anni riveste il ruolo di società protagonista nell’ambito della pallavolo giovanile piacentina, e intende confermare l’ambizione di offrire continuità ad un progetto che riteniamo valido, oltre a guardare al futuro con sempre nuove risorse. Eugenio ci aiuterà in tutto questo, attraverso la sua passione e determinazione, per contribuire a rafforzare ciò che in questi anni siamo riusciti a costruire, valorizzando allo stesso tempo il nostro potenziale sportivo”.