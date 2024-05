Volley femminile, il sogno ora è realtà: apoteosi Decalacque, Rivergaro sbarca in B2

È festa grande al PalaRebecchi di Rivergaro: la Decalacque River Volley si aggiudica gara 3, la sfida decisiva delle tre finali promozione contro Forlimpopoli ed è promossa nel campionato nazionale di Serie B2 femminile.

un percorso straordinario

Si tratta di un’autentica impresa sportiva, compiuta da una società “provinciale” solo di nome, poiché di fatto ha nulla da invidiare a società più blasonate. Le atlete, quasi tutte di Rivergaro e di età molto giovane, hanno giocato alla grande, ribadendo quella superiorità manifestata in gara-1, sempre al PalaRebecchi, confrontandosi alla pari (e con qualcosa in più) contro un’avversaria che sulla carta presentava elementi di categoria superiore. Brave tutte, senza eccezioni, e un plauso più che meritato va all’indirizzo dello staff tecnico e soprattutto a Vito Giovannacci, head coach alla sua terza promozione con il River.

la cronaca della finale

In avvio di gara le padrone di casa pagano un po’ di comprensibile emozione (1-4), poi Chinosi segna il punto del sorpasso (6-5). Le ospiti tengono botta fino al 9-8, poi il River va al doppiaggio (16-8) e raggiunge il massimo vantaggio sul 2010. Le romagnole tornano a difendere bene e dimezzano il divario (20-15), ma il River riprende a macinare gioco e chiude sul 25-19.

Nel secondo set il River parte più convinto (8-4) e manda in confusione le avversarie (15-8) che tuttavia cercano di recuperare terreno con la solita Rossi (16-13). Di nuovo 20-15, con un vantaggio che le rivergaresi difendono fino alla chiusura del set (25-20).

Nel terzo set si viaggia punto a punto fino al 10 pari, poi le padrone di casa mettono il turbo: efficacia, qualità, massima concentrazione, e il River se ne va (22-14). Le romagnole tentano di ricucire lo strappo (23-18) ma le rivergaresi vogliono la B2 e se la prendono (25-19) con il punto della promozione firmato da Chinosi. Iniziano i festeggiamenti, si stappano bottiglie, abbracci, lacrime di gioia, e parte a tutto volume “We are the champions” dei Queen: brano più che azzeccato per queste straordinarie giocatrici.