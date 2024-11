Il River Decalacque lotta, ma si spegne sul più bello: Cartiera d’Adda vince 3-1

Il River Decalacque Volley lotta con orgoglio, ma è costretto ad arrendersi sul campo amico alla forte compagine del Cartiera d’Adda: finisce 3-1 per le lombarde, ma è forte il rammarico in casa rivergarese al termine di un match è stato assolutamente equilibrato per due set e mezzo. Poi le piacentine calano e le ospiti possono chiudere la gara.

Mister Giovannacci opta per la diagonale Caviati/Ragnoli, bande Rocca e Chinosi, al centro Borri e Molinari ed infine Domeniconi e Pisani ad alternarsi in seconda linea.

PRIMO SET

La gara si apre bene per il River, ma prontamente la formazione lecchese si riporta in parità (6-6), Il match prosegue in equilibrio (7-7 e 9-9), quando la squadra di casa riesce ad avvantaggiarsi (12-10). Le lombarde, in lotta per i piani alti della classifica, hanno una reazione d’orgoglio e piazzano un break importante (0-5) che costringe mister Giovannacci a fermare il gioco. Le ospiti sono brave a mantenere il lieve vantaggio acquisito (13-16, 14-17 e 15-18), ma la contro-reazione locale arriva prontamente (18-19) e poi ancora 20-21, con un tocco di seconda intenzione di Caviati, seguito da un mani fuori di Chinosi (21-22). Le lombarde, tuttavia, dimostrano il loro valore e chiudono gli scambi decisivi a loro appannaggio (21-25).

SECONDO SET

Si riparte ed è il River a condurre le danze (3-1, 4-2 e 6-3 – ace di Borri), le locali allungano con un bel diagonale di Rocca (10-5) ed ora è l’allenatore ospite a fermare il gioco. La squadra di Mandello del Lario reagisce e si riporta sotto (10-9); dopo alcuni cambi palla (11-10 e 12-11) sono ancora le trebbiensi a tentare la fuga (14-11) con un bel diagonale di Chinosi. Le lombarde trovano ancora la parità (14-14 e 15-15); la partita si mantiene su un sostanziale equilibrio (18-17), quando le lecchesi tentano un allungo (19-21), che viene rintuzzato dalle padrone di casa (22-21 – bella parallela di Ragnoli). Il set-point locale (24-22) è sancito da un errore al servizio ospite e un diagonale vincente di Chinosi. Le ospiti annullano il primo, ma un’invasione a rete ospite porta le due squadre in parità (25-23).

TERZO SET

Il terzo parziale si apre in equilibrio (2-1, 3-3 e 4-4), ma ben 5 errori consecutivi locali concedono un break importante alle ospiti (4-9); il River reagisce ed accorcia le distanze (9-11 – diagonale vincente di Rocca) e, dopo un punto avversario (9-12) riesce a rimontare e passare a condurre (13-12). Ora, dopo alcuni cambi palla (13-15), le due formazioni si trovano nuovamente in parità (15-15) e qui, inspiegabilmente, si spegne la luce e le piacentine subiscono un break decisivo (0-10) che chiude il set (15-25).

QUARTO SET

È ancora Mandello del Lario a fare la voce grossa in apertura del quarto set (0-5) con l’allenatore locale che ferma il gioco per riordinare le idee, tuttavia l’emorragia non si ferma e si arriva così sul punteggio di 0-8, con il secondo time-out per la squadra di casa. Il River riesce a recuperare alcuni punti (3-9), comunque le lariane non si lasciano sfuggire l’opportunità di mantenere un vantaggio cospicuo (6-15). Oramai il set è segnato e si conduce stancamente sino alle fine (14-25).

Buona prova, ma ancora troppi passaggi a vuoto per la River Decalacque, che deve cercare di ridurre gli errori gratuiti (alla fine saranno ben 42 contro i 22 delle ospiti).

Sabato prossimo 16 novembre le ragazze del presidente Tiboni saranno di scena ad Olginate contro una formazione con qualche punto in più: match da non sbagliare.