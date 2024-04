Il River Volley chiude la regular season regionale di Serie C al primo posto

Sabato 20 aprile si è conclusa la regular season del campionato regionale femminile di pallavolo e per il River Volley non poteva esserci epilogo migliore. Il club piacentino ha infatti battuto nettamente al Palarebecchi lo Sport Club Parma, sorpassando in classifica “all’utlimo curva” proprio il club parmense e centrando così il primo posto nel girone A di Serie C.

un team vincente

Un traguardo che è il frutto di una programmazione societaria che, partita dallo “zoccolo duro” dello scorso anno composto da cinque giocatrici ragazze (Martina Alberti, Irene Giovannacci, Anna Marchesini, Arianna Pisani e Beatrice Rocca) è stato integrato da nuovi ingressi, privilegiando atlete con trascorsi nelle nostre giovanili come Martina Antola, Francesca Caviati, Matilde Chinosi, Morgana Colombini e Arianna Molinari). A queste si sono aggiunte Jasmine Carini, Arianna Polenghi e Martina Riboni).

la soddisfazione della societÀ

“L’obiettivo che la società si era posto – si legge in una nota diffusa dal club – era quello di arrivare ai piani alti della classifica, consapevole che le squadre veramente attrezzate per la vittoria finale erano altre. Il merito del risultato recentemente ottenuto va dato sicuramente alle ragazze che hanno lavorato duramente in palestra sotto la guida del coach Vito Giovannacci, dell’assistente allenatore Ivan Nichetti e del preparatore atletico Pablo Lischetti. Lo staff è completato dal team manager Pietro Rocca e dal dirigente Daniele Chinosi. La società – conclude la nota – porge un sentito ringraziamento alle ragazze ed allo staff tecnico per il risultato conseguito. Non da ultimo, un pensiero di gratitudine agli sponsor che hanno creduto nel progetto ed un pensiero di riconoscenza alle ragazze delle giovanili sempre in prima fila a tifare per la nostra squadra”.

il cammino della squadra

Il cammino nel campionato è stato lungo e avvincente: dopo un inizio complicato (vittoria al tie-break con l’Everton e sconfitta per 3-0 in casa del Cus Parma) le piacentina sono riuscite a inanellare la bellezza di otto vittorie consecutive a pieno punteggio che le hanno portate in testa alla classifica con un margine di 3 punti sulle avversarie dello Sport Club Parma. Il girone di ritorno ha visto le dirette rivale parmensi centrare 30 punti in 10 gare, mentre il River ha lasciato due punti per strada perdendo al te break contro il Piace Volley, terza forza del campionato. Si è giunti così alla sfida decisiva dell’ultima giornata, con le avversarie – come detto – avanti di due punti. Nonostante alcune defezioni, il River è riuscito a portare a casa la missione.

ora testa ai playoff

Ora la squadra si prepara per i playoff, dove dove scontrerà Forlimpopoli al meglio delle tre partite. In caso di vittoria, la formazione sarà promossa nella categoria nazionale di B2. In caso di sconfitta, vi sarà ancora la possibilità per il salto di categoria da giocarsi con altre tre formazioni.