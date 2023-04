Un super River Volley si aggiudica il titolo territoriale Under 14

Floricoltura De Santis River si aggiudica il titolo territoriale U14 di pallavolo femminile al termine di un percorso netto in campionato senza sconfitte. Le finali provinciali svoltesi domenica 23 aprile, nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di San Giorgio davanti a un folto pubblico, hanno visto in campo per il terzo e quarto posto SMV Sangio Pode contro Mio Volley Gossolengo che si aggiudica il terzo posto, e Floricoltura De Santis River contro Vap Comeri per il primo e secondo piazzamento.

Come previsto, la finale è stata intensa: Floricoltura ha la meglio nei primi due set vinti con agilità dalle ragazze di Mister Rigoni ma, quando tutto sembra ormai segnato, Vap riesce ad imporsi nel terzo set e nonostante la reazione delle biancoverdi la partita si riapre. Il quarto set procede con equilibrio ma l’infortunio della compagna Arianna Carlà, appena entrata, lascia il segno nelle ragazze che perdono lucidità e il quarto set. Il tie break si apre con il dominio di Floricoltura che va a vincere il titolo provinciale e alza la coppa con dedica ad Arianna.

Il gruppo formato da Sara Basile, Arianna Carlà, Giulia Clini, Aurora De Carli, Carlotta De Santis, Aurora Euclidi, Elisa Farroni, Isabel Fochi, Margherita Forlini, Viola Gabbiani, Giada Gazzola, Anna Mozzi, Elisa Storti, Alice Bagnatori allenato da Giacomo Rigoni è stato protagonista di un’intensa stagione: ha disputato il campionato U14 e U16 provinciali, ha guadagnato l’accesso alla fase del campionato U14 regionale e per un soffio ha mancato la Final Four ma, con orgoglio, si posiziona tra le migliori 8 squadre U14 dell’Emilia Romagna.

FINALE TERRITORIALE U14

FLORICOLTURA DE SANTIS RIVER- VAP COMERI 3-2

(25-13; 25-16; 18-25; 21-25; 15-10)