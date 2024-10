Uno zoccolo duro di atlete piacentine e tanta qualità: ecco il nuovo River Volley

Un gruppo fortemente orientato alla “piacentinità”.

È la nuova squadra del River Volley 2001 che sta già recitando un ruolo di tutto rispetto nel campionato di Serie B2, merito di uno zoccolo duro tutto piacentino composto da ben nove giocatrici.

Oltre al capitano Beatrice Rocca ci sono Arianna Molinari, Matilde Chinosi, Francesca Caviati, Morgana Colombini, Arianna Gionelli, Arianna Padrini, Martina Antola e Arianna Pisani, agli ordini di coach Vito Giovannacci verso una stagione che avrà come obiettivo principale la salvezza anticipata per poi magari togliersi anche qualche soddisfazione in più.

“La stagione è iniziata nel migliore dei modi con la vittoria per 3-0 in casa di Gorgonzola, noi che siamo una neopromossa contro una formazione che milita in questo campionato da tanti anni – ha spiegato Giovannacci – merito anche di un gruppo che è fondato sul gruppo formato quasi interamente nel nostro vivaio a partire dal capitano Beatrice Rocca per poi passare a ragazze molto giovani che si stanno formando bene. A differenza dunque di altre realtà di B2 che puntano su giocatrici reclutate in giro per l’Italia, noi abbiamo fatto leva sul territorio”.

Piacentina doc e capitano inamovibile è dunque Beatrice Rocca, arrivata al River “nel 2011, a parte due stagioni a Milano nella Pro Patria sono sempre stata qui e per me è casa. La stagione finora si sta dimostrando tosta, il mio obiettivo personale è di evitare gli infortuni. Per quanto riguarda la squadra puntiamo alla salvezza, ma siamo un bel gruppo e chissà che non arrivi qualche soddisfazione in più come accaduto l’anno scorso”.