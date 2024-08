Un salto verso l’inclusività: la Vap lancia la squadra di pallavolo paralimpica

Piacenza avrà una squadra di volley paralimpica: un inedito sportivo sul territorio locale votato all’inclusività e all’impegno della Volley Academy Piacenza in sinergia con l’amministrazione comunale e con la fattiva solidarietà dell’Associazione William Bottigelli.

Il “sitting volley” ha la peculiarità di unire in campo atleti disabili e normodotati, nel segno della massima integrazione possibile, in campo e fuori. Un impegno sentito dal presidente Vap, Corrado Marchetti , che nella sede della Academy ha accolto Marta Consonni (delegata provinciale Comitato italiano paralimpico e in rappresentanza del Progetto Sport hability e di Lilt), Mario Chitti (membro del consiglio direttivo della Bottigelli) e Valter Bulla, sempre in primissima linea quando si parla di solidarietà e progetti dedicati alla disabilità.

“Comune, Federazione e Cip – spiega Corrado Marchetti – hanno chiesto a Vap l’onore e l’onere di portare avanti questa iniziativa. Con questo progetto ho riscontrato una generosità che non avevo mai conosciuto: la nostra mission che è quella di crescere atleti e persone migliori si può realizzare anche con altre realtà e l’Associazione Bottigelli sta facendo davvero tantissimo. Ringrazio tutto il nostro staff e Valentina Casoni (responsabile marketing Vap, NdR) che si è spesa tantissimo su questo progetto”.

Il testimone è stato raccolto proprio da Chiti che con la Bottigelli organizzerà il 5 settembre al ristorante “La Rocchetta” di Rivalta una cena benefica – già centocinquanta le prenotazioni all’attivo – con finalità di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un pulmino. “Siamo entusiasti di rispondere all’iniziativa di Vap.

Abbiamo apprezzato l’idea del sitting volley, è stata una grande spinta per la voglia di essere presenti: Valter Bulla ci sta dando una grande mano”. Alludendo al grande numero di adesioni alla cena nonostante la coda dell’estate Chiti ha ribadito come “vedere questo entusiasmo in periodo di ferie significa che Vap, istituzioni e la nostra associazione si fanno sentire: non si finisce mai con la solidarietà”.

Sul valore dello sport per i disabili sono arrivati gli interventi di Valter Bulla che ha sottolineato come “lo sport per un disabile è una nuova forma di vita, ti dà la possibilità di rilanciarti” e Marta Consonni che ha chiuso la conferenza ricordando anche lo svolgimento della Paralimpiadi di Parigi dove il 6 settembre sarà impegnato il canoista piacentino Esteban Farias.

Con la genesi della squadra di sitting volley la Vap entra così nella mappa del progetto Sport hability, promosso da Ausl in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico: una rete di istituzioni capaci di fornire risposte concrete ai disabili.

Appuntamento il 14 settembre a partire dalle 15 al Palagambardella di via Alberici per una partita dimostrativa. Nei giorni successivi verrà presentata la composizione della rosa che sarà a disposizione dalla coach Sylvie De Piccoli.