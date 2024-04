Volley, la piacentina Martina Bracchi convocata per la prima volta in Nazionale

Prima chiamata azzurra della carriera per Martina Bracchi, pallavolista piacentina classe 2002 che venerdì 5 aprile ha ricevuto la prima convocazione nella nazionale italiana delle “grandi”, confermando una notizia che era nell’aria.

la convocazione in nazionale

Il commissario tecnico Julio Velasco ha inserito la piacentina, che quest’anno ha recitato un ruolo da protagonista in A1 con Busto Arsizio (inizialmente guidata dallo stesso tecnico argentino), nella lista delle ragazze che da lunedì 8 a venerdì 12 si alleneranno al centro Fipav “Pavesi” a Milano nel primo collegiale azzurro dell’anno. Sedici le atlete convocate che hanno terminato l’attività con i rispettivi club, mentre le “big” impegnate nei play off scudetto si aggiungeranno più avanti. In questo periodo la nazionale femminile lavorerà per preparare al meglio la Volleyball Nations League, appuntamento chiave per ottenere la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi attraverso i punti in palio nella fase a giorni del torneo internazionale.

gli appuntamenti delle azzurre

Le azzurre faranno il loro esordio nella VNL ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio, per poi scendere in campo a Macao (Cina, dal 29 a 2 giugno) e infine a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 16 giugno. Le Finals femminili della Volleyball Nations League, invece, si disputeranno a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno 2024. Per Velasco, il criterio guida è scegliere ragazze che siano titolari nelle loro squadre.