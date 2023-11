“Bisogna imparare dalle sconfitte”. I campioni dello sport al Raineri Marcora

“Ragazzi, fare sport insegna l’importanza di non lasciare gli studi”. Lo sport e la scuola sono infatti trampolini indispensabili per la crescita di ognuno di noi. A ribadirlo sono stati campioni, allenatori e dirigenti di varie discipline che hanno partecipato al convegno organizzato dal professore Marco Bracchi per le classi prime e seconde dell’Istituto Raineri Marcora. “Sport e scuola sono una squadra vincente”. Dal convegno moderato dal giornalista Giorgio Lambri è infine emerso quanto sia importante imparare dalle sconfitte senza coltivare la cultura dell’alibi. Nel servizio le interviste a Martina Bracchi, Andrea Dallavalle, Settimio Lucci e Yuri Romanò.

