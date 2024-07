Dallavalle, Scotti e De Masi: il tris piacentino ufficiale alle Olimpiadi di Parigi

Sono state ufficializzate ieri, lunedì 8 luglio, le convocazioni degli azzurri che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi di Parigi. Tra i 76 atleti che dal 26 luglio all’11 agosto proveranno a bissare, se non superare, l’exploit di Tokyo e l’incredibile bottino di medaglie ai recenti Europei romani, ci saranno anche tre piacentini: Andrea Dallavalle nel salto triplo, Edoardo Scotti (400 e staffetta 4×400 mista e maschile) e Arianna De Masi (staffetta 4×100).

dallavalle sogna una finale

Fresco campione italiano, Dallavalle – dopo il nono posto in Giappone alla sua prima apparizione olimpica – non si pone particolari obiettivi legati a medaglie più o meno preziose. L’accesso alla finalissima potrebbe essere accolto con grande positività anche alla luce della spietata concorrenza in una disciplina che vedrà ancora una volta nella sfida iberica tra lo spagnolo Diaz e il portoghese Pichardo, entrambi in grado di andare oltre i 18 metri nell’ultima apparizione per il titolo continentale, la lotta per il titolo.

de masi speranza nella staffetta

De Masi, tesserata per l’Atletica Meneghina, valtidonese di Pecorara trapiantata nel Milanese, arriva a Parigi sulla scia di una incredibile progressione che l’ha catapultata nel giro di pochi mesi tra le outsider da non perdere di vista.

Reduce dall’argento nei 100 metri agli Assoluti tricolore con 11’’ e 28 centesimi, ma da diversi mesi è in costante crescita.

Sarà protagonista nella 4×100 con cui ha strappato il pass olimpico alle World Relays di Nassau.

per scotti obiettivo consacrazione

È fresco di titolo italiano invece, Edoardo Scotti che avverte forte il profumo di Olimpiadi e negli ultimi tempi è tornato a sforare tempi da urlo. Il 24enne lodigiano, ma da anni di stanza a Castell’Arquato, ha chiuso in 45’’ e 28 il suo 400 metri tricolore.

In Francia saranno due le gare che lo vedranno ai nastri di partenza: la 4×400 e, sulla stessa distanza, con la formazione mista.

E in quest’ultima disciplina, Scotti ha strappato l’argento europeo nelle magiche notti romane, con tanto di record nazionale ritoccato verso il basso (3’ 10’’ e 69).