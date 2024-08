Dallavalle chiude diciannovesimo a Parigi: sfuma la finale olimpica

La seconda finale olimpica consecutiva resta solamente un sogno: ai Giochi di Parigi, Andrea Dallavalle ha chiuso diciannovesimo nelle qualificazioni del salto triplo e non è riuscito a strappare il pass per entrare nei magnifici 12 che si giocheranno le medaglie nella serata di venerdì.

Il 24enne piacentino non è andato oltre al 16,65m del primo dei suoi tre tentativi.

Un vero peccato perché la dodicesima piazza, l’ultima utile per entrare in finale, è stata occupata da un altro azzurro come Diaz in 16,79 metri. Misura che Dallavalle ha ottenuto anche in questa stagione, in ultima battuta con l’ottavo posto agli Europei di Roma in 16,90 metri.