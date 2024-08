Domani scatta l’avventura olimpica del triplista piacentino Andrea Dallavalle

Domani, mercoledì 7 agosto, scatterà l’avventura olimpica di Andrea Dallavalle con le qualificazioni del salto triplo. L’atleta piacentino, 24 anni, rappresenta l’Italia insieme ad Andy Diaz e Emmanuel Ihemeje e cercherà il pass per quella che sarebbe la seconda finale a cinque cerchi in carriera dopo quella di Tokyo, quando chiuse ottavo.

Superati i dolori legati agli infortuni, Dallavalle ha ritrovato la gioia di andare in gara e strappato l’ottavo posto agli Europei di Roma (con 16,90m, miglior misura stagionale) e il titolo italiano a La Spezia. La missione francese richiede però uno sforzo in più: per qualificarsi alla finalissima di venerdì 9 agosto alle ore 20.10, probabilmente servirà un salto da almeno 17 metri.