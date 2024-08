A quasi un’ora dalla fine della gara, arriva la notizia più bella per l’Italia di Scotti e compagni: squalificata la Nigeria terza per un’invasione di corsia durante la seconda frazione e azzurri che scalano così al terzo posto, conquistando la finalissima in programma domani sera, sabato 10 agosto, alle ore 21.

Il record stagionale in 3’00’’26 sembrava non bastasse alla staffetta 4×400 maschile alle Olimpiadi di Parigi. E invece, dopo la squalifica della Nigeria, gli azzurri agguantano all’ultimo respiro la finale. Buona la prova del piacentino Edoardo Scotti, che ha portato gli azzurri in quarta posizione nella seconda batteria dello Stade de France, la squadra italiana ha chiuso in nona piazza complessiva: Posizione che ha consentito il ripescaggio.

“Questa squadra non vale 3’00’’, ma molto di più. L’obiettivo minimo era la finale”, ha detto Alessandro Sibilio, compagno di Scotti insieme a Luca Sito e Vladimir Aceti. L’amarezza inziale di Scotti si è trasformata presto in felicità. Il piacentino correrà infatti la finale della staffetta 4×400.