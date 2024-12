In acqua per il Centro antiviolenza, grazie alla staffetta donato un proiettore

Alle nove del mattino tutti in vasca. Al Centro Polisportivo Franzanti di Piacenza, ieri, domenica 22 dicembre, le bracciate in acqua valevano di più: novantadue gli iscritti che, grazie alla alla staffetta natalizia 100×100 organizzata dall’associazione Insieme Oltre le Onde, hanno nuotato per aiutare il Centro Antiviolenza di Piacenza.

“Oggi vogliamo regalare un sorriso ai loro ospiti, con un’attenzione particolare ai bambini che stanno affrontando un grande momento di difficoltà”, spiega Luca Giovanni Foletti, presidente dell’associazione. Il dono in questione, ritirato dalla dottoressa Maria Teresa Bertè, psicologa del centro è un proiettore che verrà messo a disposizione dei bambini ospiti, regalando loro l’opportunità di vivere e condividere momenti di semplice e preziosa normalità, per sentirsi al sicuro in una nuova grande famiglia.

L’ARTICOLO DI ALICE MORELLI SU LIBERTÀ