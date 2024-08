La 4×400 mista del piacentino Edoardo Scotti e compagni ha chiuso al sesto posto alle Olimpiadi di Parigi (settimo in pista, prima della squalifica della Francia).

Dopo il grande obiettivo centrato nel conquistare la finalissima di sabato 3 agosto, resta un retrogusto amaro per gli azzurri, vice campioni europei in carica dopo l’argento di giugno a Roma.

Un piazzamento ancora più prestigioso è infatti sfumato solamente nell’ultimo giro di pista. In terza frazione, Scotti ha fatto il suo. Prima ha sofferto il ritorno di Polonia e Francia, che lo hanno superato nella prima parte. Poi, grazie ad un grande recupero sul rettilineo, il 24enne ha ripreso gli stessi contendenti, passando il testimone ad Alice Mangione con la squadra di nuovo quinta. Nulla da fare però nel finale: i nuovi sorpassi di Giamaica e Francia hanno riportato gli azzurri al settimo posto in 3’11’’84. A gara ampiamente conclusa, però, ecco la notizia della squalifica dei transalpini e una gioia in parte recuperata per un sesto posto non da poco (a Tokyo sfumò la qualificazione in finale).