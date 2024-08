Dopo il nuotatore Giacomo Carini, eliminato nella semifinale dei 200 farfalla, è sceso in pista anche il secondo dei cinque piacentini alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il 24enne Edoardo Scotti è stato il terzo frazionista nelle qualificazioni della staffetta 4×400 mista. La squadra azzurra ha corso in 3’11”59 chiudendo in terza posizione e guadagnando la finale, in programma domani – sabato 3 agosto – alle 20.55.