Si aprono le Olimpiadi a Parigi: ecco il calendario dei cinque atleti piacentini

Iniziano oggi, venerdì 26 luglio, le Olimpiadi a Parigi, e tra i 403 atleti italiani che vestiranno la maglia azzurra, cinque porteranno alta la bandiera biancorossa, rappresentando l’orgoglio dello sport piacentino.

andrea dallavalle

Piacentino, classe ’99 ha iniziato a praticare l’atletica leggera da giovanissimo, iniziando a muovere i primi passi nell’Atletica Piacenza sotto la guida tecnica di Ennio Buttò, che ancora oggi è il suo allenatore nel gruppo sportivo Fiamme Gialle.

Il triplista di Gossolengo, che ha già assaggiato nel 2021 il campo olimpico a Tokyo, inizierà a saltare a Parigi martedì 7 agosto, a partire dalle 19.15 durante le gare di qualificazioni, a cui potrebbe seguire la finale, nel caso di una buona prestazione in gara, prevista per venerdì 9 agosto.

Giacomo Carini

Piacentino anche il 27enne Giacomo Carini: l’atleta più virtuoso della Vittorino da Feltre. Alla sua seconda esperienza ai Giochi dei cinque cerchi, per la specialità 200 farfalla, scenderà in vasca francese martedì 30 luglio (batterie) dalle 11:00 alle 13:45, cui potrebbe seguire nella stessa giornata la semifinale di specialità, in programma alle 20.40, e le eventuali finali che verranno disputate mercoledì 31 luglio alle 20.35.

edoardo scotti

Lodigiano di nascita e piacentino d’adozione, il 24enne Edoardo Scotti è il più titolato tra i quattrocentisti italiani. Gareggerà nella specialità 4×400 mista il 2 agosto alle 19.10, con eventuale finale prevista alle 20.55 di sabato 3 agosto; e poi il 9 agosto durante la staffetta 4×400 alle 11.05, con finale di specialtà prevista il 10 agosto alle 21.10.

arianna de masi

Nata a castel san Giovanni, Arianna De Masi, classe ’99, vive da tempo con la famiglia a Milano, città dove studia e si allena come velocista. Ma è con fierezza che Piacenza la considera un orgoglio per il territorio.

La straordinaria interprete dei 100 metri piani, scenderà in pista giovedì 8 agosto alle 11.10 nella gara dei 4×100, e l’eventuale finale prevista venerdì 9 agosto alle 19.30.

Esteban Farias

Argentino di nascita e di famiglia, ma fiorenzuolano d’adozione, Esteban Farias, che proprio domani spegnerà quaranta candeline, è pronto per calpestare quel palco tanto desiderato, e che per un gioco sfortunato del destino si è fatto attendere anni: per lui manca ancora un mese alla partenza per Parigi, dove parteciperà ai Giochi Paralimpici più grandi di sempre, in programma dal 28 agosto all’8 settembre. Saranno le sue prime Paralimpiadi dopo la sfortunata esperienza del 2021, quando aveva dovuto rinunciare a Tokyo a causa di un infortunio, e dopo aver saltato quelle di Rio a causa di problemi burocratici.