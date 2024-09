Canoa, il piacentino Esteban Farias vola in semifinale alle Paralimpiadi di Parigi

Con il terzo tempo centrato nella sua batteria, il canoista paralimpico Esteban Farias (argentino d’origine, ma piacentino d’adozione) ha staccato il pass per le semifinali alle Paralimpiadi di Parigi. Stamattina, venerdì 6 settembre, nella qualificazione della specialità KL1 l’atleta (che nel suo palmares, tra le altre, vanta quattro medaglie europee e due titoli mondiali) ha fatto registrare un crono di 52”42 che gli è valso il lasciapassare verso le semifinali in programma domani alle 10.00.

La finale è in programma poco dopo.