Brutta tegola per Farias: a causa di un’operazione salterà le paralimpiadi

La notizia è un vero fulmine a ciel sereno, sia per il diretto interessato (tra i protagonisti più attesi dell’intera competizione) sia per l’intero movimento azzurro. Il canoista Esteban Farias, argentino d’origine ma fiorenzuolano d’adozione, non parteciperà alle paralimpiadi di Tokyo, in programma da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre.

Da quanto si è appreso Farias, 37 anni, tesserato per la Bissolati di Cremona, si è recentemente sottoposto ad un’operazione e purtroppo – pare a causa di qualche complicazione – sarà costretto a saltare la rassegna a cinque cerchi.