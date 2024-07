Carini lotta ma non basta. Le sue Olimpiadi si chiudono con il 12esimo tempo nella semifinale dei 200 farfalla

Giacomo Carini ha provato fino all’ultimo a gettare il cuore oltre all’ostacolo ma la grande impresa non è riuscita. Il nuotatore piacentino ha chiuso la propria semifinale dei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Parigi in 1’55”20 e il piazzamento in sesta posizione (dodicesima complessiva tra i semifinalisti) non gli ha permesso la qualificazione alla finalissima.