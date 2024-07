Via all’Olimpiade di Giacomo Carini, il piacentino punta la semifinale nei 200 farfalla

Scatta l’ora X per Giacomo Carini, che oggi, martedì 30 luglio, è pronto ad inaugurare la propria Olimpiade. Il nuotatore piacentino cresciuto nella Vittorino da Feltre è atteso dalle batterie dei 200 farfalla, in programma dalle ore 11. All’Arena Paris La Defense, Jack proverà a farsi strada nella terza batteria, dove sarà affiancato al detentore dei record mondiale e olimpico, l’ungherese Kristof Milak.

Domani la finalissima

Una possibile spinta in più per assicurarsi uno dei migliori tempi delle qualificazioni e provare a volare in semifinale, in programma questa sera dalle 20.42. Domani sera, mercoledì 31, la finalissima per le medaglie alle ore 20.36, sempre stando al programma delle gare che potrebbe vedere uno slittamento di alcuni minuti.

Giusto puntare in alto per Carini, che ha strappato la qualificazione per Parigi solamente nelle ultime settimane, ma lo ha fatto con una prova monstre al Sette Colli di Roma, fermando il tempo a 1’54’’34 per la quinta prestazione mondiale della stagione.