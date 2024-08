Casella, il tecnico piacentino d’adozione delle Fate azzurre: “Che emozione a Parigi”

“Non siamo tanti quanti i cinesi, non siamo ricchi come gli americani. L’Italia deve investire sui praticanti, servono vivai sempre più importanti e numerosi”. Parola di Enrico Casella, allenatore della ginnastica artistica femminile azzurra, che ha portato la squadra italiana a vincere l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Casella, che vive a Piacenza e collabora con Acrobatic Fitness, è stato festeggiato ieri per il grande risultato nella palestra di via Gervasi.

L’Italia, infatti, ha conquistato una medaglia d’argento nel concorso a squadre, un risultato che mancava dal 1928, quando le ginnaste italiane vinsero il loro primo argento olimpico alle Olimpiadi di Amsterdam. Grazie alla dedizione di Casella, co-fondatore della Brixia Brescia dove la squadra piacentina di Acrobatic in serie A1 si allena da anni, il gruppo azzurro è salito sul secondo gradino del podio, dietro solo agli Stati Uniti, capitanati dalla superstar Simone Biles.

“Eravamo partiti con l’obiettivo di centrare una medaglia con la squadra e ce l’abbiamo fatta – racconta Casella – le prime gare di qualifica sono andate meglio del previsto. Il 30 agosto, nella finale della gara a squadre, è stata una gara entusiasmante, con le atlete all’altezza della situazione e capaci di mantenere la concentrazione”.

“È stata una lotta fino all’ultimo esercizio. Angela Andreoli è stata fantastica: nell’ultimo corpo libero, dopo l’ultima diagonale, ci siamo resi conto di aver vinto la medaglia d’argento” prosegue l’allenatore. “È difficile descrivere l’emozione. Il successo con la squadra è molto importante, soprattutto alle Olimpiadi. Dopo l’ultima diagonale di Angela, c’è stata un’esplosione di gioia e qualche lacrima”.

Cosa ci dice questa medaglia d’argento sul futuro della ginnastica artistica italiana? “Ci sarà un incremento di bambini e bambine che praticano ginnastica artistica, come accadde nel 2006 dopo la vittoria ai mondiali di Vanessa Ferrari. Spero che questo trionfo dia un ulteriore slancio. La palestra Acrobatic Fitness di Piacenza, gemellata con la Brixia Brescia, la società più titolata d’Italia, è un esempio proficuo in questo senso. Non a caso, ricordiamo l’importante promozione in Serie A1 ottenuta recentemente”.

L’INTERVISTA A CURA DI THOMAS TRENCHI: