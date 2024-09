Tennis e ginnastica artistica: i bambini imparano dai campioni in piazza Cavalli

Un pomeriggio interamente dedicato alla scoperta di due discipline sportive, ginnastica artistica e tennis. Piazza Cavalli ha ospitato oggi (7 settembre) l’evento “Sports Day”, che ha dato l’opportunità a diversi giovani di allenarsi e divertirsi sotto la guida di istruttori esperti. Organizzato da Acrobatic Fitness e dal Tennis Club Borgotrebbia, l’appuntamento ha coinvolto bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni.

Durante il pomeriggio, i partecipanti si sono alternati in tre diverse fasce orarie, dalle 16 alle 19, provando entrambe le discipline sportive. Il tutto è stato reso ancora più speciale dalla presenza della squadra maschile di tennis del Borgotrebbia e della squadra femminile di ginnastica artistica dell’Acrobatic, entrambe di recente promosse nella Serie A1. Le squadre hanno non solo osservato e incoraggiato i giovani atleti, ma hanno anche condiviso con loro consigli e tecniche per migliorare le proprie performance.

Tra una sessione e l’altra, la squadra femminile di ginnastica artistica ha offerto al pubblico alcune esibizioni, accompagnate dai consigli tecnici del direttore nazionale Enrico Casella.