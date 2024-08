Niente da fare per Giacomo Carini. Il nuotatore piacentino, al suo secondo impegno alle Olimpiadi di Parigi, non è riuscito a centrare – insieme ai compagni Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi – la qualificazione alla finale della staffetta 4×100 mista.

Nella batteria che ha visto l’Italia gareggiare con Corea, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Spagna e Irlanda, gli azzurri hanno chiuso in sesta posizione con il crono di 3.33.70: un tempo che non è bastato per centrare la tanto sognata qualificazione alla finalissima in programma domani sera.