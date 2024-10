Piacenza rilancia il progetto “Scuole in acqua” dopo dieci anni: pronti 20mila euro

Dopo oltre un decennio, torna a Piacenza il progetto “Scuole in acqua”, finalizzato a promuovere il nuoto e a diffondere la cultura della sicurezza in acqua. L’iniziativa è rivolta principalmente agli alunni delle scuole di Piacenza le cui palestre sono attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, garantendo loro la possibilità di svolgere le ore di educazione fisica presso le piscine comunali.

Il progetto rientra nel bando comunale per l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività sportiva per l’anno 2024. L’amministrazione comunale ha stanziato un totale di 25mila euro, di cui 20mila dedicati al progetto “Scuole in acqua” e i restanti 5mila destinati a sostenere la pratica sportiva per persone con disabilità.

Possono presentare domanda per il bando associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva e federazioni del Coni. Le candidature devono essere inviate via pec all’indirizzo [email protected] entro il 30 ottobre 2024, indicando nell’oggetto “Bando Sport e Tempo Libero per l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività sportiva per l’anno 2024” e specificando a quale sezione si intende partecipare.