Nuoto Master: alla piacentina Ambra Nicolini un titolo italiano e un bronzo tricolore

La bacheca della Vittorino da Feltre si arricchisce di un nuovo titolo italiano.

Ad aggiudicarselo lo scorso fine settimana è stata Ambra Nicolini che a Piombino, in provincia di Livorno, si è laureata campionessa italiana Master in acque libere sulla distanza del miglio.

una gara perfetta

La nuotatrice biancorossa ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nella categoria 30 F grazie all’ottimo crono di 25’03”,5, un tempo che le ha permesso di conquistare meritatamente la medaglia d’oro staccando di quasi un minuto la seconda classificata, Federica D’Avino (Nuotatori Genovesi) che ha conquistato il secondo gradino del podio precedendo sulla linea del traguardo la compagna di squadra Francesca Caccia, attardata dalla Nicolini di oltre un minuto e mezzo. Un oro con un ottimo riscontro cronometrico che ha anche garantito alla nuotatrice della Vittorino da Feltre il quarto posto assoluto (sulla base di tutte le categorie in gara).

ANCHE UN BRONZO NEL BOTTINO

Non paga del titolo italiano conquistato sulla distanza del miglio nella prima giornata di gare, Ambra ha ulteriormente impreziosito il suo palmares personale nella seconda e conclusiva giornata dei tricolori, conquistando la medaglia di bronzo nella prova dei tre chilo-metri: terzo posto finale con il tempo di 41’24”,5 al termine di una gara pesantemente condizionata dalle avverse condizioni climatiche e dal mare mosso.

Non è stata soltanto Ambra Nicolini l’unica atleta biancorossa a mettersi in evidenza ai Campionati italiani master di nuoto in acque libere.

Nella gara del miglio, infatti, nella categoria 45 F, si è distinta anche Carlotta Lucchini che ha concluso la prova al settimo posto finale con l’ottimo tempo di 30’44”,5; piazzamento e riscontro cronometrico davvero notevole per un’atleta che, a differenza di quasi tutele le atlete in gara, non ha alle spalle un’attività agonistica giovanile.

un bilancio positivo

“Il bilancio complessivo di questi Campionati italiani – commenta il responsabile tecnico della squadra nuoto Master della Vittorino da Feltre, Cristiano Zappa – è estremamente positivo. I complimenti vanno prima di tutto ad Ambra per il suo meritato titolo italiano, ma vanno comunque estesi a tutti gli atleti scesi in gara a Piombino e a tutta la nostra squadra che ha disputato una stagione sportiva davvero straordinaria”.