Quattro giovani piacentini impegnati ai Campionati italiani di nuoto a Roma

Ci saranno quattro atleti piacentini che vestiranno i colori biancorossi della Vittorino da Feltre ai Campionati italiani di nuoto di categoria, in programma alla piscina del Foro Italico di Roma da lunedì 5 fino al 12 agosto.

La squadra biancorossa

Il team che andrà nelle vasche della capitale sarà composto da Ludovica Bonini, Alessandro Barbazza, Giovanni Cornelli e Federico Pozzi. La prima scenderà in acqua lunedì 5 agosto, nella categoria cadette, nei 100 metri a rana e mercoledì 7 agosto nei 50 rana.

Il 10 agosto gareggeranno Giovanni Cornelli (classe 2009) e Alessandro Barbazza (2010), nella categoria ragazzi, nella prova dei 200 metri a dorso. Lo stesso giorno sarà in vasca anche Federico Pozzi (2008) nei 100 rana. Infine, il 12 agosto prenderanno parte alla gara dei 100 metri a dorso sia Cornelli che Barbazza.

il commento dei tecnici della vittorino

“Siamo molto orgogliosi delle qualificazioni a questa prestigiosa manifestazione agonistica ottenute dai nostri quattro giovanissimi atleti. Un risultato che li ripaga del tanto lavoro svolto in piscina durante la stagione sportiva, del loro talento, della loro dedizione e dei sacrifici spesi da questi atleti che rappresentano la punta di diamante di un fantastico gruppo sportivo molto solido e unito. Risultati prestigiosi che vanno appunto condivisi con tutti i loro compagni di squadra che, pur avendo terminato i loro impegni agonistici, hanno continuato ad allenarsi e a essere presenti quotidianamente in piscina proprio per aiutare i loro compagni a prepararsi al meglio per questi Campionati italiani”