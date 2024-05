Volley femminile, l’Italia batte 3-0 la Svezia al Palabanca: soddisfatto Velasco

Per una sera Piacenza è tornata nel passato, a quegli anni gloriosi in cui grazie alla Rebecchi Nordmeccanica si potevano ammirare alcune tra le pallavoliste più forti del mondo. Il cielo si è tinto di azzurro giovedì 9 maggio al PalabancaSport, le ragazze della Nazionale Italiana femminile di volley hanno regalato uno spettacolo che tutti gli appassionati difficilmente dimenticheranno.

svezia battuta dalle azzurre di velasco

È vero, era solo una partita amichevole contro la Svezia, secondo test match nel giro di due giorni dopo quello di Novara in vista della VNL che per il gruppo azzurro inizierà domenica 12 maggio in Turchia: ad Antalya le ragazze di Julio Velasco se la vedranno con Polonia (14 maggio), Germania (16 maggio), Bulgaria (17 maggio) e nell’ultima sfida contro le padrone di casa della Turchia (18 maggio). Però i piacentini hanno onorato in pieno un evento che dopotutto era imperdibile, non succede tutti i giorni che una Nazionale venga a giocare nella nostra città.

BOOM DI PUBBLICO AL PALABANCA

C’è chi è arrivato addirittura un’ora prima ai cancelli del palazzetto, magari per acquistare gli ultimi biglietti disponibili e assicurarsi un buon posto. Il colpo d’occhio in un PalabancaSport colmo (2.358 spettatori) era notevole, soprattutto per la presenza di tanti giovani: dalle piccole giocatrici della Vap ai ragazzi con la maglia della Gas Sales o con il marchio della Lega Pallavolo. Il pre-partita è un ritrovo che ha tanto di Piacenza dentro, con il coach della Gas Sales Andrea Anastasi che ha salutato Velasco ex allenatore del vecchio Copra, il terzo allenatore azzurro ed ex coach Gas Sales Lorenzo Bernardi e l’assistente allenatore Manuela Leggeri. “Un gruppo di lavoro straordinario – lo ha definito Anastasi – ho avuto il piacere di lavorare con tanti dello staff azzurro e posso dire che sono di altissimo livello. Ma soprattutto, questa è una serata bellissima per Piacenza perché credo che sarà l’unica occasione nel giro di tanto tempo in cui possiamo vedere una Nazionale di volley”.

la partita

Entrano le campionesse e parte il boato, i decibel aumentano ancora di più quando viene scandito il nome di Ekaterina Antropova, senza dubbio la più apprezzata. Inizia la gara, anche se non ci sono bandiere tricolori il pubblico agita i gonfiabili a ogni punto delle azzurre. La gara ha poco da dire, sembra la ripetizione del test del giorno precedente vinto 3-0 dalle azzurre che dominano un avversario nettamente inferiore. Antropova schiaccia a tutto braccio poi raggiunge in sala pesi Anna Danesi e Caterina Bosetti, nemmeno inserite in distinta. Finisce ancora 3-0, poi c’è un quarto set aggiuntivo (vinto dall’Italia 25-16) esclusivamente per il pubblico che fa festa fino all’ultimo pallone messo a terra e la festa è completa.

le parole del ct velasco

“Ora ho le idee più chiare” ha commentato il commissario tecnico Velasco, guru della pallavolo mondiale. “Ho voluto dare spazio a chi ha giocato meno, alcune cose che avevamo provato in allenamento hanno funzionato, altre vanno migliorate. Giocare è diverso che allenarsi anche se affronti avversari non impossibili, adesso ci aspetta la trasferta in Turchia, non ci saranno alcune ragazze perché due squadre italiane hanno giocato da pochi giorni la finale di Champions League, la Polonia ha invece potuto lavorare al gran completo”.