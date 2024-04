“Al Palabanca con un amico”: l’iniziativa in occasione dei play off

VOLLEY SUPERLEGA – Domenica 7 aprile alle 16.00 la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà in campo al PalabanacaSport contro Verona, per la seconda giornata dei playoff 5° posto. Una sfida per la quale è prevista una novità.

l’iniziativa al palabancasport con un amico

Saranno tre le partite casalinghe che i biancorossi giocheranno nel girone che mette in palio una partecipazione alla prossima Challenge Cup, tutte sfide incluse nell’abbonamento “all Inclusive”. Grazie all’iniziativa “Al PalabancaSport con un amico” ogni abbonato potrà acquistare per un amico, solo presso la biglietteria del palazzetto piacentino il giorno della partita, un biglietto a prezzo speciale.

Tutte le info sul sito della Gas Sales Bluenergy Piacenza