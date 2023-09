Quarta amichevole per la Gas Sales: i biancorossi vincono 3-1 contro Tinet Prata

Il quarto test stagionale dei biancorossi al PalabancaSport si è chiuso con un successo contro il Tinet Prata di Pordenone, formazione di A2 guidata da Dante Boninfante e Samuele Papi che in passato sono stati protagonisti come giocatori a Piacenza. Vinti i prime tre set, la Gas Sales ha ceduto il quarto agli avversari.

La formazione biancorossa – priva dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali oltre che di Caneschi operato nei giorni scorsi alla caviglia sinistra e di Leal, aggregato da un paio di giorni a lavorare in sala pesi -, si è presentata in campo con sei giocatori e alcuni ragazzi delle giovanili.

Si è vista una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza concentrata, ficcante in battuta (12 ace) e in attacco con un Recine mattatore (20 punti di cui 4 ace) e un gruppo in crescita rispetto alle precedenti uscite. Dias spesso a cercare i suoi centrali da cui ha avuto buone risposte: 7 punti di Ricci con 67% in attacco, 8 di Simon con l’88%.

TABELLINO

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Tinet Prata di Pordenone 3-1

(25-20, 25-18, 25-20, 21-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 20, Gironi 18, Zlatanov 3, Ricci 7, Simon 8, Dias 3, Hoffer (L), Daniel, Alessi 4. Ne: Artioli, Tuccelli. All. Anastasi.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Katalan 6, Lucconi 10, Scopelliti 5, Terpin 10, Petras 9, De Angelis (L), Baldazzi 6, Pegoraro 3, Bellanova 2, Truocchio 1, Innaccone 1, Aiello (L). All. Boninfante.