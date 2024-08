Gas Sales, prime sedute in sala pesi per i nuovi acquisti Kovacevic e Bovolenta

Sono arrivati al PalabancaSport e hanno sostenuto le prime sedute in sala pesi e sul taraflex i nuovi acquisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza: Uros Kovacevic, schiacciatore, e Alessandro Bovolenta, opposto.

Kovacevic e Bovolenta, che hanno recentemente partecipato alle Olimpiadi di Parigi con le maglie della Serbia e dell’Italia rispettivamente, si sono uniti ai compagni già presenti: Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla, Fabio Ricci, Nicola Salsi e Moussé Gueye, i quali stanno lavorando con coach Andrea Anastasi e il suo staff da oltre due settimane.

Uros Kovacevic ha dichiarato: “Dopo qualche anno fuori dall’Italia, avevo il desiderio di tornare a giocare nel campionato italiano e sono felice di essere arrivato a Piacenza. Avevo sempre detto a qualcuno che ero convinto che un giorno sarei venuto a giocare qui, e così è stato. Sono in una grande squadra, con un ottimo staff tecnico e una società eccellente. Mi aspetto una buona stagione e credo che possiamo giocarcela con tutti. Perugia è sicuramente la favorita, con grandi campioni, ma anche la nostra squadra è molto competitiva. Mi dispiace non giocare in Europa quest’anno, ma sono certo che la conquisteremo nella prossima stagione.”

Alessandro Bovolenta ha aggiunto: “Tornare a Piacenza è una grande emozione per me; entrare in questo PalabancaSport è come tornare indietro nel tempo. È stata un’estate lunga e importante. Ora sono qui con la voglia di fare bene, di lavorare per crescere, divertirci e far divertire i nostri tifosi. Sono contento di essere approdato in questa società e in questa squadra, ricca di campioni. È una grande occasione e una grande emozione giocare qui.”