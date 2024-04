Gas Sales perde contro Civitanova ed è seconda, lunedì rivincita in semifinale

Lunedì il destino metterà di nuovo di fronte queste due squadre, ancora al Palabanca, ma servirà una Gas Sales del tutto diversa. I biancorossi si fanno battere da Civitanova nell’ultima gara del girone quinto posto playoff, arrivano secondi alle spalle di Verona e in semifinale troveranno ancora i marchigiani. Una Gas Sales deludente davanti al proprio pubblico, il solo Ricci si salva nel grigiore generale contro una Lube guidata magistralmente da De Cecco.

È bastata poco più di un’ora e mezza di gioco alla Cucine Lube Civitanova per espugnare il PalabancaSport e ottenere la terza vittoria in questo girone. Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza troppo fallosa, non nella sua serata migliore ha faticato parecchio contro i cucinieri in tutti i fondamentali. Perso il primo set Piacenza nel secondo parziale si è trovata avanti anche di cinque lunghezze (15-10 e 19-14) prima che si spegnesse la luce e fosse dato il via libera agli avversari. Il quarto parziale è sempre stato condotto da Civitanova, solo sul finire Piacenza ha avuto la reazione per annullare tre match ball agli avversari.

FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI

LA PARTITA

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon al centro, Lucarelli e Recine alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Cucine Lube Civitanova risponde con De Cecco e Lagumdzija in diagonale, Chinenyeze e Anzani al centro, Zaytsev e Nikolov alla banda, Balaso è il libero.

La partenza è tutta marchigiana (1-5) con due ace consecutivi in apertura condito da un errore in attacco di Romanò: time out di Anastasi. Al rientro in campo punto di Lucarelli e muro di Recine (3-5), gran difesa di Romanò e muro di Brizard per il meno uno (7-8) ma è Civitanova a ripartire veloce, il muro sull’attacco di Lucarelli porta i marchigiani a cinque lunghezze di vantaggio (7-12) con Anastasi a chiamare il secondo time out. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica in ricezione ma in generale un po’ in tutti fondamentali, dentro Leal per Romanò e sul 11-20 dentro Dias in cabina di regia per Brizard. Ancora un muro, terzo nel set, per Civitanova ed è 13-23, il set point arriva con Lagumdzija (13-24), chiude Yant alla seconda occasione.

Ace di Romanò (6-3), Piacenza guida ma Civitanova a quota sette trova la parità e quindi il vantaggio sull’errore in attacco di Lucarelli, è ancora parità a quota 10 e poi è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a trovare l’allungo con l’ace di Lucarelli e il block in di Romanò (15-10) con la panchina marchigiana a chiamare il secondo time out a disposizione. Sul 19-14 Civitanova inizia a rosicchiare punti, l’ace di De Cecco vale il meno due (19-17), l’attacco out di Romanò il meno uno (19-18), quello di Lucarelli la parità. Ed è ancora parità a quota 22 con due errori in battuta di Piacenza, ospiti che picchiano forte dalla linea dei nove metri e creano problemi alla ricezione biancorossa (22-23), il muro sull’attacco di Recine porta due set point ai marchigiani (22-24) che chiudono con l’ace di Lagumdzija.

Parte bene Piacenza: 9-5 con l’ace di Lucarelli, 12-8 con l’ace di Romanò. I biancorossi conducono il set ma sul 14-10 ecco la rimonta di Civitanova (14-13) con Anastasi a chiamare time out. Alla ripresa del gioco riparte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (16-13), nuovo ace di Lucarelli (18-14) ed è Civitanova a chiamare time out, muro di Recine e sono cinque le lunghezze di vantaggio (21-16). Ace di Nikolov appena entrato in campo (23-19), attacco di Romanò murato (23-20) con Anastasi a chiamare il secondo time out, la battuta in rete dello stesso Nikolov consegna quattro set point ai biancorossi (24-20), chiude Andringa tenuto in campo anche nel giro davanti.

È parità a quota 3, Civitanova allunga: errore in attacco di Recine, muro subito dallo stesso schiacciatore e poco dopo ace marchigiano per il 5-9. Un gap che aumenta (9-16), in casa Piacenza si fatica a mettere palla a terra vuoi perché Civitanova difende tanto e vuoi perché non sempre il gioco dei padroni di casa è preciso e lineare. Viaggia spedita la formazione marchigiana (14-21), la battuta in rete di Romanò consegna sei match ball a Civitanova (18-24), Piacenza ne annulla tre, si chiude con l’attacco out di Romanò.

Andrea Anastasi: “E’ stata una partita giocata male da noi, l’impatto non è stato dei migliori ma in generale abbiamo giocato una brutta pallavolo. Forse essere già certi di giocare la semifinale ha rilassato qualcuno, con Civitanova si può anche perdere ma non come abbiamo fatto. Adesso tra pochi giorni si ripeterà questa sfida in semifinale, una cosa è certa dobbiamo aumentare il nostro livello di gioco se vogliamo arrivare in fondo a questo play off”.

IL TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3

(14-25, 22-25, 25-20, 21-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Simon 8, Brizard 4, Lucarelli 14, Ricci 9, Romanò 17, Recine 7, Scanferla (L), Leal 1, Dias, Andringa 2. Ne: Hoffer (L), Alonso, Caneschi. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 23, Nikolov 8, Diamantini 3, De Cecco 4, Yant 11, Anzani 7, Balaso (L), Chinenyeze 4, Motzo, Zaytsev, Thelle, Bottolo 9. Ne: Bisotto (L), Larizza. All. Giannini.

ARBITRI: Saltalippi di Perugia, Salvati di Roma.

NOTE: durata set 23’, 30’, 29’ e 26’ per un totale di 108’. Spettatori 1847 per un incasso di 11.515 euro. MVP: Luciano De Cecco. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 14, ace 7, muri punto 7, errori in attacco 11, ricezione 54% (28% perfetta), attacco 44%. Cucine Lube Civitanova: battute sbagliate 14, ace 11, muri punto 7, errori in attacco 5, ricezione 48% (26% perfetta), attacco 51%