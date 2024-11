Volley, il piacentino Massimo Botti candidato alla panchina dell’Asseco Resovia

L’indiscrezione è clamorosa e arriva direttamente dalla Polonia: Massimo Botti potrebbe allenare il prossimo anno la fortissima Asseco Resovia.

Secondo quanto riferito da Sport.tvp.pl (canale televisivo polacco) la società – delusa da questa prima parte di Plusliga che la vede all’ottavo posto – si sta preparando a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione.

E così, dopo aver riportato il Luk Lublin in Europa e con la squadra al momento in quarta posizione in campionato, il tecnico piacentino che nel febbraio del 2023 conquistò la Coppa Italia con la Gas Sales Bluenergy sarebbe entrato nei radar del club di Resovia. Alcune voci parlano di un contratto già firmato, ma in questo senso conferme non sono ancora arrivate. Tanto meno dal diretto interessato, che per il momento rimane concentrato solo suo Lublin, reduce dal successo per 3-0 in Challenge Cup sugli israeliani del Maccabi Tel Aviv.