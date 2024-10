Zona sport, il Taekwondo come motore di integrazione: un sogno? “Le Olimpiadi”

l loro sogno è partecipare alle Olimpiadi. Hanno le idee chiare e tanta ambizione Abdul Fataou Bance e Salma Benthala, i due atleti del Taekwondo Csak Piacenza che si sono distinti ai recenti campionati italiani e che ieri sera hanno raccontato le emozioni provate ai microfoni di Zona Sport. Bance è il primo campione italiano di taekwondo che può vantare Piacenza in assoluto, oro nei 68 kg Senior. “Se me lo aspettavo? Sì – ha detto con franchezza – perché mi sono allenato bene tutto l’anno affrontando diverse gare, in questo torneo ho avuto la piena consapevolezza in semifinale perché una volta vinta mi sono detto che in finale non avrei proprio potuto perdere”.

“Il nostro sogno? Le Olimpiadi”

La sua è anche una bella storia di integrazione, “arrivato in Italia ho trovato nel taekwondo un mondo fantastico, è stato un modo per farmi diversi amici e imparare la lingua. Il mio sogno? Ovviamente le Olimpiadi, ci vogliamo arrivare in futuro”. Lo dice anche Salma, “è l’obiettivo di tutti. Io agli italiani ho vinto un argento nei 62 kg, ma avrei potuto puntare all’oro, adesso ho un altro anno per prepararmi e al prossimo mondiale farò di tutto per arrivare prima”.

Spartan Team Val Tidone

Giovani talenti che crescono, come quelli dello Spartan Team Val Tidone protagonisti del secondo blocco del programma. Come ha spiegato il coach Matteo Cavallini “il nostro movimento giovanile è florido con oltre un centinaio di ragazzini. Inoltre, voci di corridoio dicono che presto la nostra punta di diamante Camilla Depoli potrebbe essere convocata in Nazionale e questo sarebbe un altro risultato straordinario in aggiunta a quelli ottenuti nel 2024 con le vittorie del campionato italiano e spagnolo nel femminile e di varie gare nel maschile con Riccardo Segalini”.

Proprio Segalini ha raccontato il proprio percorso: “Ho iniziato quattro anni fa con diversi amici e con il coach, siamo praticamente una famiglia. Grazie a loro mi sono qualificato per le Elite Series dove affronterò personaggi davvero tosti”.

Volley femminile

Infine, focus sul volley femminile con la palleggiatrice Caterina Schillkowski e la banda Samanta Terrana, entrambe della VAP e reduci da ottimi risultati in Serie B2 girone E e Under 18 Regionale. “Siamo una squadra fantastica – ha detto Schillkowski – con un ottimo staff e per il valore che abbiamo possiamo puntare alle finali nazionali”. Anche grazie al lavoro di coach Andy Delgado, lodato da Terrana: “Ci sta migliorando tutte ed è importantissimo per me anche in ottica futura perché voglio passare al professionismo già dal prossimo anno”.