Gas Sales Bluenergy, successo su Modena: il quinto posto è più vicino

La Gas Sales Bluenergy conferma di aver definitivamente smaltito la delusione per l’eliminazione dai playoff scudetto e, con il sostegno dei Lupi Biancorossi presenti al Palabanca, ha piegato in quattro set Modena. Un successo quasi mai in discussione, con i “canarini” che si sono aggiudicati soltanto il secondo set, prima di soccombere, con punteggi piuttosto netti, negli altri parziali.

Mantiene così il comando della classifica del girone a sei squadre la formazione di Anastasi che, in caso di primato finale, farà accesso alla prossima Challenge Cup. I biancorossi saranno nuovamente in campo domenica a Padova (ore 17) per la penultima giornata del mini-torneo nel quale la rivale di Piacenza resta Verona, ancora a un’incollatura di distanza da Leal e compagni dopo il successo in tre set di questa sera ottenuto sul campo della Lube che sarà ospite della Gas Sales nell’ultimo turno, in programma mercoledì 17 aprile (20.30).

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 3-1

(25-15 20-25 25-16 25-23)

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI