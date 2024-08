Vincono le difese tra Fiorenzuola e Agazzanese, i rossoneri sparano a salve

Anche nel calcio d’agosto può accadere che le partite amichevoli si concludano a reti inviolate. Situazione che è avvenuta ieri pomeriggio al campo Bricchi dove i rispettivi attacchi non sono riusciti a perforare le difese. Da un punto di vista statistico meglio ovviamente per l’Agazzanese (Eccellenza) che coglie un pari di prestigio contro un Fiorenzuola che milita in una categoria superiore. Ordinata e ben disposta in campo la squadra ospite regge bene il confronto orchestrata in difesa dall’ex Reggiani che concede poco a Gozzerini nel primo tempo e a Oboe nella ripresa. Terminali singoli di un Fiorenzuola che fatica ad essere concreto sotto porta. Arriva anche discretamente alla conclusione ma poi pecca di precisione non solo con le accerchiate e soffocate punte centrali, ma anche con gli esterni.

Mister Cammaroto come in altre occasioni manda in campo due formazioni completamente diverse con l’obiettivo di fornire a tutti maggior minutaggio in vista del debutto in coppa Italia di domenica a Crema

LA FOTO GALLERI DI CLAUDIO CAVALLI:

Il commento di mister Cammaroto

“Sono partite – dice Vincenzo Cammaroto a fine partita – che servono per mettere minuti nelle gambe di tutti i giocatori, ormai siamo ad un passo dal debutto ufficiale che aiuterà a crescere e voglio che siano pronti. Il risultato a reti inviolate, da un lato è positivo perché non abbiamo incassato reti, dall’altro è chiaro che avremmo dovuto essere più concreti e incisivi”.

Tabellino

FIORENZUOLA 0 AGAZZANESE 0

FIORENZUOLA (4-2-3-1): Ansaldi; Niccolai, De Ponti, Nagy, De Simone; Trovade, Finardi; Sementa, Merkai, Sette; Gozzerini. Entrati nel secondo tempo: Lori, Tringali, Oboe, Censi, Lauciello, Binelli, Mosole, Gavioli, Ghibaudo, Fontana, Nava e Postiglioni. All. Cammaroto.

AGAZZANESE (4-3-1-2): Bertozzi; Negri, Reggiani, Maffezzoli, Barba; Memethai, Gueye, Pastorelli: Braga; Adusi, Carella. Entrati nel secondo tempo: Favari, Maldeda, Vago, Imprezzabile, Aiello, Farina, Chiesa e Soumaro. All. Piccinini.

Arbitro: Corvi di Piacenza.