Palabanca verso il soldout per Gara 2 della semifinale contro Trento

Sarà un PalabancaSport soldout quello entro cui si svolgerà, domenica alle 18, il secondo incrocio delle semifinali playoff scudetto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino. Al momento la serie sta sorridendo ai dolomitici, i quali – con il 3-0 centrato ieri sera alla BLM Group Arena in Gara 1 – si sono aggiudicati il primo confronto. Lupi Biancorossi che si preparano, come sempre, a guidare il palazzetto per sostenere Simon e compagni, a loro volta chiamati al riscatto.

