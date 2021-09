A Fiorenzuola arriva il brano “Allarmi, Patrick Zaki è sparito” contro le ingiustizie

“Allarmi, Patrick Zaki è sparito”: con questa canzone Emanuele Masini, 40 anni, ingegnere di professione e cantautore per passione, ci sveglia dal torpore dell’indifferenza. Il brano è dedicato al ricercatore universitario che abitava a Bologna e che è detenuto in Egitto dal febbraio 2020. “Il brano riguarda tutti coloro che sono vittime di ingiustizie e riguarda tutti noi, perchè ci richiama a non essere indifferenti”, spiega l’autore, che suonerà questo brano venerdì 3 settembre alle 19,30 nell’anfiteatro comunale all’aperto per la Festa Multietnica e l’11 settembre alle 21 nell’area esterna del centro pastorale Scalabrini, a Fiorenzuola, in occasione del concerto benefico pro Emporio solidale, con la presentazione dell’intero primo album “Vivo”.

