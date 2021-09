Covid: in regione 82,2% vaccinato almeno con una dose. Arriva l’antinfluenzale

In Emilia-Romagna è stabile l’andamento epidemiologico e anche le presenze nei reparti ospedalieri dedicati è sotto controllo. Buoni anche i risultati collegati alla campagna di vaccinazione contro il Covid: in regione hanno infatti ottenuto almeno una dose l’82,2 per cento dei cittadini vaccinabili (compresi quei soggetti che hanno contratto il Covid), il 73,1 per cento degli emiliano-romagnoli ha completato l’intero ciclo (nella fascia 20-29 anni l’80,6 per cento ha già ottenuto almeno una dose, nella fascia 13-19 siamo invece al 65 per cento). “Il sistema sanitario continuerà a supportare quello scolastico: prevista infatti l’attivazione di strutture mobili dedicate alle vaccinazioni in prossimità delle scuole – hanno spiegato in Giunta regionale – le scuole dovranno ripartire in sicurezza, l’obiettivo è la presenza della totalità degli studenti in classe.

Informativa della Giunta in commissione Politiche per la salute e politiche sociali, in congiunta con la commissione Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, sulla situazione in regione collegata al Covid e, in particolare, sull’andamento delle vaccinazioni e sulla ripresa dell’attività scolastica.

L’esecutivo regionale ha chiarito che “le gite scolastiche sono permesse solo da zona bianca a zona bianca e che mancano per ora indicazioni sulla gestione di sport e musica”. In aula, l’obbligo di mascherina permane per studenti e professori. Inoltre, l’aumento dei tamponi salivari molecolari era stato chiesto dalla regione al commissario nazionale Figliuolo. Dopo aver detto che la Regione è pronta anche per la terza dose, è stato affermato che il tampone è gratis solo per chi non può vaccinarsi: under 12 o con problemi di salute. “Agli altri è consigliato vaccinarsi”. Infine, è prevista anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale con 1,4 milioni di dosi.