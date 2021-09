Covid: calano i contagi, aumentano i ricoveri. Accordo con la Sant’Antonino

Dal 30 agosto al 5 settembre i casi di Covid nel Piacentino sono calati (-5,8%) ma sono aumentati i ricoveri in ospedale (la situazione comunque √® sotto controllo). Lo riferisce il report settimanale dell’Azienda sanitaria. Nell’ultima settimana non ci sono state diagnosi nelle case di riposo. I nuovi positivi sono concentrati sulle fasce giovani. Oltre mille le persone in isolamento. Alle Usca sono arrivate 174 segnalazioni in una settimana per sospetti Covid.

Sono aumentati da sei a otto gli accessi giornalieri in pronto soccorso e crescono anche i ricoveri in ospedale, al momento sono 45. Il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino ha fatto sapere che alla clinica Sant’Antonino verr√† riattivato un piano dedicato ai malati Covid che verranno trasferiti dall’ospedale, si tratta di pazienti a bassa complessit√†.

La popolazione vaccinata totalmente ha raggiunto il 71% mentre il 78% ne ha ricevuta almeno una. Tutte le sedute nei centri vaccinali sono senza prenotazione, chi vuole può comunque prenotare per avere una data e un orario preciso.

La novit√† di oggi, 7 settembre, √® la possibilit√† di prenotare i vaccini nelle farmacie convenzionate, nel Piacentino sono tre. Venerd√¨ 10 settembre √® prevista la riunione con i dirigenti scolastici in vista dell’inizio della scuola per allestire le vaccinazioni itineranti e verr√† inoltre aperto un ambulatorio ad hoc per le donne in gravidanza dal quarto mese in poi.

“La settimana scorsa abbiamo lanciato un allarme che, anche se i casi sono in calo – non √® rientrato. Restiamo a vedere cosa succede nelle prossime settimane” ha concluso Baldino.

IL REPORT SETTIMANALE DELL’AUSL