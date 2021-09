Sei “Concerti Sistini”: musiche al tempo di Raffaello per voce e strumenti d’epoca

E’ stata presentata una nuova rassegna musicale nell’ambito della mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”, che inizierà venerdì sera 10 settembre alle 20.30 in San Sisto con l’Orchestra Farnesiana. L’iniziativa consiste in sei concerti, diretti artisticamente dall’organista e compositore piacentino Federico Perotti, che ha illustrato insieme a Manuel Ferrari, direttore dell’ufficio per i Beni ecclesiastici culturali della Diocesi Piacenza-Bobbio, incentrati sulla musica dell’epoca di Raffaello.

Oltre al concerto di venerdì, si proseguirà fino a venerdì 8 ottobre. Sono previsti: il pianista Federico Pulina (17 settembre), che riproporrà in versione pianistica la versione delle “Antiche arie e danze” di Respighi suonata dall’Orchestra Farnesiana (10 settembre), il concerto d’organo di Federico Perotti con l’ensemble vocale Vox Silvae (18 settembre), la performance dell’Aquila Altera Ensemble di Gabriele Pro su strumenti d’epoca (25 settembre) ed infine quella del gruppo I Disinvolti (1 ottobre) e del duo composto dal baritono Mauro Bongiorni e dall’organista Enrico Viccardi (8 ottobre).

© Copyright 2021 Editoriale Libertà