Mazzini chiusa, personale Ata sciopera contro il Green pass. Polizia all’Anna Frank

Oggi, 13 settembre, ripartenza della scuola per oltre 35mila studenti di Piacenza e provincia, ma la richiesta del Green pass ha messo in crisi più di un istituto scolastico. Partenza turbolenta, per esempio, alla scuola elementare e materna Mazzini di Piacenza città, dove le lezioni sono state addirittura sospese: inizieranno domani, salvo ulteriori sorprese. Il personale Ata ha infatti aderito in massa allo sciopero del sindacato Anief contro la richiesta del Green pass, rendendo impossibile l’avvio dell’anno scolastico nell’istituto primario di via Cavour.

Le forze dell’ordine sono intervenute anche nella scuola media Anna Frank, in via Alberoni, a Piacenza, al suono della campanella. Un lavoratore, infatti, non aveva il “passaporto sanitario” anti-Covid divenuto obbligatorio per i lavoratori dell’Istruzione. “Un componente del personale Ata – conferma il preside Ludovico Silvestri – non possedeva la certificazione verde, ma voleva comunque accedere all’istituto. Sono stato costretto a chiamare la polizia. Il dipendente si è allontanato dal lavoro, in attesa di ottenere il green pass. Già nella mattinata di oggi, poi, è rientrato in servizio”.