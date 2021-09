Covid, calano ancora i contagi. Da lunedì terza dose per i soggetti fragili

Nell’ultima settimana, dal 6 al 12 settembre, i casi di Covid nel Piacentino (in totale 225) sono calati del -18,5%: una settimana fa erano stati 276. Lo riferisce il report settimanale dell’Ausl, che spiega come a partire da lunedì 20 settembre inizierà la somministrazione della terza dose di vaccino per le persone immunodepresse. Saranno coinvolti per primi i pazienti oncologici ed ematologici contattati direttamente dai servizi che li hanno in cura.

Accessi in pronto soccorso dimezzati rispetto alla settimana precedente (media di quattro al giorno).

I nuovi positivi registrati nel nostro territorio sono concentrati sulle fasce giovani, in particolare quella dai 18 ai 40 anni (131 nuovi casi). I ricoveri da Covid sono stati 51, mentre le segnalazioni alle Usca sono 176 (+2 rispetto alla settimana precedente).

Le persone in quarantena (contatti stretti e rientri da aree a rischio) sono 963: 101 in meno rispetto alla settimana precedente. Due i decessi registrati riconducibili al virus.

Complessivamente abbiamo raggiunto il 79,8 per cento di vaccinati con almeno una dose nel Piacentino.

VACCINI IN FARMACIA: 55 HANNO ADERITO

Sono 30 le farmacie che hanno già completato la formazione e di conseguenza possono

essere abilitate a brevissimo alla somministrazione: 11 in città, 9 nel distretto Ponente e 10 nel distretto Levante. Lunedì partiranno le somministrazioni.

Venticinque farmacie stanno completando la formazione e potranno partire con la prima settimana di ottobre.

La vaccinazione, previa prenotazione, sarà effettuata o direttamente nei locali della farmacia o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti, rispettando gli iter e gli standard della campagna vaccinale. Il farmacista provvede anche all’inserimento nell’anagrafe vaccinale dei dati relativi alla somministrazione eseguita e a fornire al cittadino l’attestazione di avvenuta vaccinazione, secondo il flusso già in uso per il rilascio del Green Pass.

HUB VACCINALI FUORI DALLE SCUOLE

“Presso le scuole superiori piacentine verranno organizzate dalla prossima settimana sedute vaccinali itineranti all’orario dell’uscita dei ragazzi”. Lo fa sapere il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. “Partiremo dal Marcora e dal Marconi di Piacenza, dal Volta di Castello e dall’Istituto superiore Mattei di Fiorenzuola. Se vaccineremo abbastanza ragazzi le estenderemo alle altre scuole. Nei prossimi giorni presenteremo meglio questa iniziativa”.

Dal 29 settembre al 3 ottobre torna inoltre “Futuro in Salute”: dal 30 settembre al 2 ottobre sotto i portici di piazza Cavalli saranno organizzati open day vaccinali dalle 16 alle 20.

A Borgotrebbia in via Anguissola sarà organizzato da lunedì prossimo un Drive-through per i tamponi in auto.

IL REPORT SETTIMANALE DELL’AUSL