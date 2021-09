Alzheimer: 5mila piacentini colpiti. “Numeri pandemici, malati sempre più giovani”

La perdita di memoria che sconvolge la vita quotidiana non rappresenta una caratteristica normale dell’invecchiamento, bensì può essere un sintomo del morbo di Alzheimer oppure di un altro tipo di demenza. Il morbo di Alzheimer è una malattia del cervello che provoca un lento declino delle capacità di memoria, del pensare e di ragionamento. Purtroppo può colpire anche soggetti sotto i 65 anni. I numeri dell’Alzheimer nel mondo sono “pandemici”. Si contano 50 milioni di pazienti. A livello locale, nel Piacentino, sono 5mila le persone che soffrono di questa patologia fortemente debilitante sia per il malato che per la famiglia.

Oggi ricorre proprio la 28esima giornata mondiale di sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer. Per l’occasione, è stato allestito un punto informativo sul Pubblico Passeggio, a Piacenza. L’iniziativa è promossa dall’associazione Alzheimer Piacenza in collaborazione con l’Ausl. Un medico geriatra, esperto in disturbi neurocognitivi, ha accolto i numerosi cittadini che si sono fermati per chiedere informazioni e supporto. Il professionista infatti è interlocutore per familiari e malati, disponibile ad ascoltare e dialogare sui problemi, i dubbi e gli sfoghi. Ha fornito risposte su temi che riguardano la prevenzione, la terapia e la rete dei servizi attiva nell’Ausl di Piacenza. Nella nostra provincia sono otto i centri di riferimento.