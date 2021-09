Questa sera la boxe torna in piazza Cavalli: il ricavato verrà donato ad Amop

La grande boxe torna in piazza Cavalli: venerdì 24 settembre, a partire dalle 19.00, il ring allestito per l’occasione nel cuore di Piacenza ospiterà incontri pugilistici di altissimo livello. E’ la seconda edizione di “The Game”, evento sportivo e di beneficenza con il ricavato (l’ingresso è a offerta libera) che sarà interamente devoluto ad Amop.

L’evento è stato presentato da Antonio Orsi della Boxe Piacenza, Paolo Pizzamiglio, maestro della Pro Fighting e dai pugili Ovidu Enache e Giacomo Bottoni.

“Vogliamo rilanciare il pugilato come spettacolo popolare. Per questo porteremo la vera boxe professionistica in piazza Cavalli, con luci e schermo gigante con l’intento di coinvolgere più gente possibile” hanno spiegato.

Il programma prevede quattro incontri dilettantistici e tre incontri tra pugili professionisti, dove saranno impegnati gli unici pugili professionisti piacentini attualmente in attività. Nei 4 incontri dilettantistici vedremo impegnati l’èlite del pugilato piacentino a cominciare dall’affermata Ilaria Tosca, dal pirotecnico Roberto Betancourt, dal forte e potente Davide Boeri e dal tecnico Andrea Carella. Tutti contro quotati avversari lombardi.