Da Montanaro alla scuola di polizia: solidarietà e ricordo nella staffetta del Sap

Si è svolta ieri, domenica 26 settembre, la seconda edizione della “Staffetta di San Michele Arcangelo”, promossa dalla segreteria provinciale del sindacato Sap. La partenza è avvenuta alle 9.00 dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Montanaro (comune di Carpaneto), con la benedizione di don Roberto Ponzini e ha visto la conclusione al cippo dei Caduti posizionato all’interno della Scuola Allievi Agenti di viale Malta, in città.

Ben 26 i frazionisti tra poliziotti iscritti e simpatizzanti Sap che si sono avvicendati sulle strade della nostra provincia per percorrere un totale di 28 chilometri, sfidando un meteo non proprio favorevole.

“Come lo scorso anno – spiega il segretario provinciale Marco Fusari – abbiamo voluto organizzare questo evento di carattere sportivo non agonistico motivati dall’idea di poter condividere insieme, con serenità ed entusiasmo, una giornata extra lavorativa e al contempo rendere omaggio ai nostri caduti in prossimità della ricorrenza del nostro patrono San Michele Arcangelo, che si celebra il 29 settembre. Un ricordo vivo e sentito va al nostro collega Stefano Villa caduto in servizio e del quale proprio in questi giorni si commemora la scomparsa.”

Con la benedizione di Padre Bernard al loro arrivo i presenti hanno voluto anche ricordare con una preghiera Daniele Zanrei e Sonia Tosi, i due giovani che hanno perso la vita lo scorso 1° agosto in sella alla loro vespa, in un drammatico incidente stradale. “Abbiamo deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione “Se hai bevuto non guidare” voluta da Iole, Laura, Danilo e Antonio, genitori dei due ragazzi – spiega Fusari – perché crediamo che anche semplicemente condividendo e parlandone si possa educare ad una consapevolezza maggiore tutti coloro che si mettono alla guida.” E’ stata molto apprezzata la presenza del segretario regionale Roberto Mazzini che, unitamente a Fusari, ha deposto la composizione floreale davanti al cippo dei Caduti.

